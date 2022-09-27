В Атырау застрявшего в автомобиле мужчину извлекли спасатели
Фото: ДЧС Атырауской области
Спасатели извлекли человека, который застрял в искореженном автомобиле в Атырау. 26 сентября в 21:22 легковой автомобиль "Лада Приора" врезался в ограждение моста в мкр. Жилгородок, сообщает Zakon.kz.
Фото: ДЧС Атырауской области
Спасатели использовали аппарат "Холматро". Пострадавшего мужчину передали бригаде скорой помощи.
На аварийно-спасательные работы выехали три спасателя и одна единица техники Оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области, – говорится в сообщении.
Пассажира автомобиля, попавшего в ДТП, деблокировали спасатели ДЧС ВКО.
Другой случай произошел в Усть-Каменогорске. 27 сентября около 03:00 по улице Аязбаева легковой автомобиль марки ВАЗ-2109 врезался в опору линии электропередачи.
Внутри салона автомобиля на заднем сидении остался зажатым пассажир. На место происшествия прибыли спасатели ДЧС ВКО.
Фото: ДЧС ВКО
При помощи гидравлического инструмента спасатели разжали заднюю дверь автомобиля, аккуратно извлекли пострадавшего, которого с различными травмами передали врачам скорой помощи. Пресс-служба ДЧС ВКО
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