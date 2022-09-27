В Атырау застрявшего в автомобиле мужчину извлекли спасатели

Фото: ДЧС Атырауской области

Спасатели извлекли человека, который застрял в искореженном автомобиле в Атырау. 26 сентября в 21:22 легковой автомобиль "Лада Приора" врезался в ограждение моста в мкр. Жилгородок, сообщает Zakon.kz.

Фото: ДЧС Атырауской области Спасатели использовали аппарат "Холматро". Пострадавшего мужчину передали бригаде скорой помощи. На аварийно-спасательные работы выехали три спасателя и одна единица техники Оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области, – говорится в сообщении. Пассажира автомобиля, попавшего в ДТП, деблокировали спасатели ДЧС ВКО. Другой случай произошел в Усть-Каменогорске. 27 сентября около 03:00 по улице Аязбаева легковой автомобиль марки ВАЗ-2109 врезался в опору линии электропередачи. Фото: ДЧС ВКО Внутри салона автомобиля на заднем сидении остался зажатым пассажир. На место происшествия прибыли спасатели ДЧС ВКО. При помощи гидравлического инструмента спасатели разжали заднюю дверь автомобиля, аккуратно извлекли пострадавшего, которого с различными травмами передали врачам скорой помощи. Пресс-служба ДЧС ВКО Читайте также В Турции произошел теракт Гибель школьника в Таразе: одноклассники рассказали о гонениях В Актау из-за короткого замыкания загорелись два этажа дома

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