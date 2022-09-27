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В приоритете у нас интересы казахстанцев – Смаилов про ситуацию с мигрантами

Смаилов комментарий мигранты Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что в обществе возникло недопонимание некоторых вопросов миграции. Поэтому начал заседание правительства 27 сентября с этого вопроса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Премьер отметил, что важный вопрос – правопорядок и безопасность.

В этой связи подчеркиваю – иностранным гражданам оказываются услуги в рамках закона. Мы, выполняя свои международные обязательства, всегда помним, что нет ценности выше интересов нашей страны и народа.Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Кроме того, по его словам, из-за роста цен на арендное жилье казахстанцы оказались в затруднительном положении.

Ответственным органам необходимо принять соответствующие меры по стабилизации ситуации на рынке жилья. Об этом мы вчера говорили. В приоритете у нас интересы казахстанцев, обеспечение их работой. Все предприятия и организации должны это учитывать.Алихан Смаилов

Он добавил, что мигранты из соседних стран могут работать в Казахстане только в рамках установленного законодательства.

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