Может ли владелец магазина взять на работу иммигранта

Может ли гражданин Казахстана, являющийся собственником магазина, взять на работу иностранного гражданина – трудового иммигранта в качестве технического уборщика, разнорабочим или продавцом? Такой вопрос прозвучал на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

Также владелец магазина спросил: может ли трудовой иммигрант получить разрешение ОВД для осуществления трудовой деятельности у физических лиц, указав в своем заявлении-анкете в качестве временного места проживания здание магазина.

В Министерстве труда и социальной защиты РК ответили, что согласно закону "О миграции населения", трудовыми иммигрантами являются иммигранты, прибывшие в страну в качестве домашних работников – для выполнения работ (оказания услуг) у работодателей – физических лиц в домашнем хозяйстве на основании полученного разрешения.

Трудовые иммигранты имеют право осуществлять трудовую деятельность только в качестве садовников, строителей, няней и т.д. на домашнем (подсобном) хозяйстве. При нарушении работодателем или трудовым иммигрантом миграционного законодательства КоАП РК предусмотрена административная ответственность, – пояснили в Минтруда.

В ведомстве резюмировали, что законодательством не предусматривается привлечение трудовых иммигрантов для осуществления деятельности, не входящей в сферу домашнего хозяйства.