WhatsApp добавил ссылки на видеозвонки для пользователей

Разработчики WhatsApp создали новую функцию. Теперь пользователи могут создать и отправить ссылку на звонок любому человеку, говорится на официальной странице в Twitter, сообщает Zakon.kz.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно добавить ссылку на приглашение и отправить ее в личном сообщении. Ссылку также можно отправить в групповой чат.

Разработчики уточнили, что планировать звонки и присоединяться к ним стало проще.

Planning a call with long-distance friends? Need to chat live last minute?



Now you can create and send a call link to anyone on WhatsApp, even if they’re not in your contacts 🔗



Add the link to an invite or send in a chat, now planning and joining calls is easier than ever. September 26, 2022

26 cентября стало известно, что с октября WhatsApp перестанет работать на некоторых iPhone. Популярный мессенджер обновит список поддерживаемых операционных систем.