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WhatsApp добавил ссылки на видеозвонки для пользователей

функция Фото: pixabay
Разработчики WhatsApp создали новую функцию. Теперь пользователи могут создать и отправить ссылку на звонок любому человеку, говорится на официальной странице в Twitter, сообщает Zakon.kz.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно добавить ссылку на приглашение и отправить ее в личном сообщении. Ссылку также можно отправить в групповой чат.

Разработчики уточнили, что планировать звонки и присоединяться к ним стало проще.

26 cентября стало известно, что с октября WhatsApp перестанет работать на некоторых iPhone. Популярный мессенджер обновит список поддерживаемых операционных систем.

Ирина Лукичева
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