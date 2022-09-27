У астанчанки вымогали 40 млн тенге за интимное видео
Фото: polisia.kz
Жительница Астаны обратилась в полицию по причине вымогательства 40 млн тенге. По словам потерпевшей, финансовый директор ТОО и исполнительный директор дочерней компании грозились распространить интимные видео, если она не принесет им деньги, сообщает Zakon.kz.
Как оказалось, подозреваемые ранее уже получили часть денег – более 15 млн тенге. Они продолжали вымогать оставшуюся сумму.
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Астаны задержали двоих мужчин с поличным во время передачи денег. У подозреваемых изъяли 2 млн тенге.
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