У астанчанки вымогали 40 млн тенге за интимное видео

Фото: polisia.kz

Жительница Астаны обратилась в полицию по причине вымогательства 40 млн тенге. По словам потерпевшей, финансовый директор ТОО и исполнительный директор дочерней компании грозились распространить интимные видео, если она не принесет им деньги, сообщает Zakon.kz.

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