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Минфин Казахстана одобрил сумму, запрошенную на президентские выборы

20,5 млрд тенге выделят на внеочередные президентские выборы – Минфин одобрил заявку Фото: Zakon.kz
На внеочередные президентские выборы в Казахстане потратят 20,5 млрд тенге, подтвердил вице-премьер – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах правительства журналисты поинтересовались у Ерулана Жамаубаева, одобрил ли Минфин заявку Центральной избирательной комиссии Казахстана о выделении 20,5 млрд тенге на проведение президентских выборов.

Да, одобрил, – ответил Ерулан Жамаубаев.

Деньги будут выделены из правительственного резерва.

22 сентября член ЦИК Сабила Мустафина объяснила, почему увеличилась сумма, необходимая для проведения выборов президента.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.

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