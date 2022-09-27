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Флойд Мейвезер нашел себе соперника на следующий бой

Бокс Новый Бой Фото: Instgram/floydmayweather
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях и член Зала славы, легендарный американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер-младший объявил об очередном выставочном поединке, который пройдет 13 ноября в Дубае (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

Следующим соперником непобедимого Мейвезера будет 25-летний британский YouTube-блогер Оладеджи Олатунджи, известный под именем Deji.

Я рад привезти в Дубай невероятное боксерское событие. Для меня честь стать частью столь знакового события в культовом городе, и я хотел бы поблагодарить организаторов за то, что обратились ко мне.Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер в своем последнем поединке, который прошел 25 сентября в Сайтаме (Япония), победил местного бойца MMA Микуру Асакуру. 45-летний знаменитый американец нокаутировал японца.

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