Флойд Мейвезер нашел себе соперника на следующий бой

Фото: Instgram/floydmayweather

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях и член Зала славы, легендарный американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер-младший объявил об очередном выставочном поединке, который пройдет 13 ноября в Дубае (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

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