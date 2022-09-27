Смаилов: Казахстан полностью обеспечил себя хлебом

По словам премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, уборочные работы практически завершены, урожай хороший, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что Казахстан полностью обеспечил себя хлебом.

Хочу отметить положительную динамику урожайности. В прошлом году средняя урожайность составляла 9,8 ц/га, а сегодня – 13 ц/га, что на 30% выше уровня прошлого года. Это тоже результат плодотворной работы наших работников сельского хозяйства. В этой связи хотел бы поздравить с хорошим урожаем всех аграриев, кто занят в этой сфере, и поблагодарить за ваш нелегкий труд. Алихан Смаилов на заседании правительства

По его словам, погодные условия были благоприятными, поэтому сбор урожая ожидается выше среднегодовых показателей. Так, валовый сбор зерновых культур планируется довести до уровня свыше 18 млн тонн.

Премьер-министр добавил, что дальнейшая задача – обеспечить сохранность урожая. В связи с этим он дал ряд следующих поручений:

Министерству сельского хозяйства совместно с акимами регионов – обеспечить полное и качественное завершение уборочных работ в кратчайшие сроки и не допустить ухудшения качества зерна;

акимам регионов – держать на постоянном контроле своевременность приемки элеваторами урожая;

Министерству индустрии совместно с КТЖ – принять меры по обеспечению подвижным составом для бесперебойной транспортировки зерна.

Ранее премьер-министр Казахстана высказался о ситуации с мигрантами.