Видео с привязанной к грузовику собакой возмутило казахстанцев

В Казнете активно обсуждают жестокое видео с привязанной собакой. На кадрах водитель протащил животное по проезжей части в Талгарском районе Алматинской области. Как рассказали Zakon.kz в полиции, водитель грузовика пояснил произошедшее.

Инцидент, согласно данным полиции, произошел 25 сентября. Тогда же стражи порядка начали проверку.

На следующий день, 26 сентября, в полицию Талгарского района был доставлен водитель грузовика.

На видео мужчина оправдался и рассказал о случившемся.

B свое оправдание водитель пояснил, что в момент вынужденной остановки в связи с поломкой транспорта неизвестные привязали собаку позади грузовика. Пресс-служба ДП Алматинской области

По его словам, собаку он заметил только тогда, когда другие водители начали ему сигналить.

По данному факту возбуждено административное производство. Пресс-служба ДП Алматинской области

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