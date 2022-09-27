О фейках и дезинформации в сетях высказалась депутат Мажилиса

Секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева призвала казахстанцев более избирательно относиться к информации, публикуемой в социальных сетях, и не принимать все на веру, сообщает Zakon.kz.

Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны. Эту цитату приписывают знаменитому Уинстону Черчиллю. В наше время это изречение не потеряло смысла, сегодня цифровые технологии способны распространять ложные новости быстрее скорости света. Информация всегда считалась мощным оружием. Раньше говорили: "Кто владеет информацией, тот владеет миром", но тогда речь шла о традиционных СМИ, газетах, телевидении, – написала депутат на своей странице в Facebook.

Снежанна Имашева отметила, что сейчас манипулировать сознанием масс способны все, у кого есть интернет и странички в социальных сетях. И мало кто среди них озадачивается проверкой собственных доводов и выводов.

Некоторые специально публикуют ложь. Информация сейчас и средство платежа, и средство шантажа одновременно, причем в руках далеко не профессионалов. Один популярный блогер способен посеять хаос и неразбериху где угодно, в том числе и в сознании людей. Почти каждый безымянный месседж в соцсетях либо дезинформация, либо манипуляция. Чем невероятнее ложь, тем быстрее она становится вирусной, вызывая эмоции у людей и подталкивая их к действиям, порой с трагическими последствиями. Снежанна Имашева

Мажилисвумен заметила, что пришло время как никогда ответственно высказываться в социальных сетях, в особенности на темы, в которых трудно установить истину, но можно посеять вражду и ненависть.

По мнению депутата, за распространение ложной и ненавистнической информации необходимо требовать ответственности, установленной законами.