Нутрициолог рассказала о пользе и вреде кофе для организма

Специалисты утверждают – кофе оказывает как положительное, так и негативное влияние на мозг. Любителям напитка все же рекомендуют соблюдать ряд правил, чтобы снизить риск развития проблем со здоровьем. Корреспондент Zakon.kz выяснила у эксперта допустимую ежедневную норму потребления кофе.

Ученые до сих пор проводят массу исследований, чтобы понять, насколько полезен или вреден кофе для организма человека. При этом многие мнения относительно этого напитка неоднозначны и на каждый организм он влияет по-разному.

Эксперты объясняют, что некоторые пьют кофе, чтобы похудеть, а другим просто нравится его вкус и эффект, который они получают после употребления.

Алматинский нутрициолог Светлана Тычина советует отказаться от растворимых напитков и варить кофе самим. Как считает специалист, так в кофе сохранится больше полезных свойств и можно будет в полной мере оценить все вкусовые качества продукта.

Я сама люблю этот напиток. Пить кофе лучше всего два раза в день и желательно до обеда. Поскольку есть свои плюсы и минусы, например, кофе первую очередь задерживает воду в организме, а женщинам это грозит образованием целлюлита. После каждой чашки кофе нужно выпить как минимум два стакана воды. А если учитывать, что в течение дня рекомендуется выпить два литра воды, нужно понимать, что утром можно проснуться отечным. Светлана Тычина

Специалист считает, что кофе по утрам желательно употреблять после полноценного завтрака, и ни в коем случае не натощак. Это может навредить желудочно-кишечному тракту.

Должен быть условный график употребления кофе днем, например, за 30 минут до еды или после. А вот рекомендованная суточная доза не должна превышать 400 мл. Думаю, двух небольших чашек кофе до обеда будет достаточно. Не стоит сильно злоупотреблять сахаром и сладкими булочками, если вы с помощью кофе пытаетесь бороться с лишним весом. Здесь также стоит обратить внимание на то, что чрезмерное употребление кофе влияет на нервную систему, впоследствии это может привести к бессоннице. Светлана Тычина

Эксперт отмечает, что кофе также учащает пульс и повышает сердцебиение, этот напиток противопоказан пожилым людям, страдающим заболеваниями почек, сердца и гипертонией, а также детям. Нутрициолог советует заменить кофеин на более полезные продукты, такие как травяной чай, цикорий или какао.

Во всем должна быть норма, никто не настаивает на полном отказе от кофе, есть только редкие случаи, когда это рекомендовано, подчеркнула Светлана Тычина.

По словам нутрициолога, многие употребляют кофе для повышения продуктивности на работе, они считают, что одна чашка или стакан кофе с утра добавит энергии на весь день.

Автор: Дарига Турысбекова