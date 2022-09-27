В Алматы внедорожник перевернулся несколько раз и зацепил автобус
По проспекту Аль-Фараби в западном направлении двигались Toyota Land Cruiser Prado и автобус №59. Внедорожник Toyota ехал по крайней правой стороне.
Фото: Zakon.kz
По невыясненным обстоятельствам (возможно, авто наехало на бордюр или открытый люк) у Toyota отлетело правое переднее колесо.
Фото: Zakon.kz
Водитель потерял управление и машина перевернулась несколько раз, зацепив при этом пассажирский автобус.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП никто из участников серьезных травм не получил. Водителю Toyota оказали медицинскую помощь. Он отказался от госпитализации.
Фото: Zakon.kz
Пассажиры автобуса отделались легким испугом. Обстоятельствами ДТП занимаются сотрудники дорожной полиции.
26 сентября в Алматы в ДТП попал пассажирский автобус №65, столкнувшись с несколькими авто.