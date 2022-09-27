Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Футболистки Саудовской Аравии впервые сыграли международный домашний матч

Женский футбол Первая игра Фото: saff.com
Женская сборная Саудовской Аравии вписала себя в историю мирового футбола, сыграв первый международный матч на родной земле. В гости приехали футболистки из Бутана, сообщает Zakon.kz.

Хозяйки поля, еще их называют зелеными соколами, под руководством немецкого специалиста Моники Стааб сыграли вничью 3:3 с представительницами Бутана. Поединок состоялся на стадионе принца Султана бин Абдул Азиза в Абхе.

Гости открыли счет на пятой минуте матча усилиями Бимы Шоден. Но хозяева вскоре сравняли результат, отличилась Баян Садака. Футболистки Бутана снова вышли вперед на исходе первого тайма, авторами голов стали Дикки Янгдоном и Сонам ​​Шоден.

Историческая встреча все же закончилась равным исходом.

Аль-Бандари Мубарак и Нура Аль-Ибрагим порадовали своих фанатов во втором тайме – 3:3.

Женский футбол Первые победы

Фото: Twitter/Golrusuper

К этому времени женская сборная Саудовской Аравии провела всего три игры в своей истории. До Бутана были игры с Сейшельскими и Мальдивскими островами в феврале 2022 года. И обе встречи аравийки выиграли со счетом 2:0.

Новость по теме

В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили прийти на стадион

Заряжайте на самые горячие футбольные матчи и участвуйте в розыгрыше крупнейших призов от Parimatch! Главный приз 4 млн тенге на руки! Плюс iPhone 14, телевизор Sony BRAVIA и гарантированные бонусы. Участвуйте и побеждайте!

 

Читайте также

ХК "Сарыарка" лидирует в турнирной таблице Pro Hokei Ligasy 2022

В Казахстане впервые пройдет Гран-при MotoGP

Казахстанский боец Асу Алмабаев стал третьим в рейтинге мирового промоушена

Куандык Шынасилов
Саудовская Аравия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Повышение арендной платы или выселение из квартиры: разъяснение юриста
Юрист разъяснил ситуацию с арендным жильем в Казахстане
астрология трудности 2023 год
Представителей трех знаков зодиака ждут тяжелые испытания в 2023 году
комментарий артист хейтеры мобилизация
Тимати ответил на обвинения в эмиграции
теракт в Турции
В Турции произошел теракт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления