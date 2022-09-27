Футболистки Саудовской Аравии впервые сыграли международный домашний матч

Женская сборная Саудовской Аравии вписала себя в историю мирового футбола, сыграв первый международный матч на родной земле. В гости приехали футболистки из Бутана, сообщает Zakon.kz.

Хозяйки поля, еще их называют зелеными соколами, под руководством немецкого специалиста Моники Стааб сыграли вничью 3:3 с представительницами Бутана. Поединок состоялся на стадионе принца Султана бин Абдул Азиза в Абхе.

Гости открыли счет на пятой минуте матча усилиями Бимы Шоден. Но хозяева вскоре сравняли результат, отличилась Баян Садака. Футболистки Бутана снова вышли вперед на исходе первого тайма, авторами голов стали Дикки Янгдоном и Сонам ​​Шоден.

Историческая встреча все же закончилась равным исходом.

Аль-Бандари Мубарак и Нура Аль-Ибрагим порадовали своих фанатов во втором тайме – 3:3.

Фото: Twitter/Golrusuper

К этому времени женская сборная Саудовской Аравии провела всего три игры в своей истории. До Бутана были игры с Сейшельскими и Мальдивскими островами в феврале 2022 года. И обе встречи аравийки выиграли со счетом 2:0.

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