Глава МВД Казахстана рассказал о безопасности в школах

На брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов рассказал о принимаемых мерах по обеспечению безопасности детей в школах, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомства акцентировал внимание на актуальности этого вопроса. По его словам, на протяжении ряда лет МВД делает все возможное для обеспечения безопасности детей в учебных заведениях. Он добавил, что в ведомстве стараются учитывать все риски и минимизировать их.

Конечно, мы не исключаем, человеческий фактор присутствует, поэтому с начала учебного года изменены маршруты патрулирования. Наши патрули максимально приближены к учебным заведениям. Надо отметить, что еще есть проблемы. Не на 100% у нас проведено видеонаблюдение, не все тревожные кнопки подключены к центру оперативного управления. В сельских школах, где несколько классов, в этом надобности нет, потому что есть передвижные полицейские участки. После прошлой трагедии в Российской Федерации Казахстаном принят ряд мер по усилению безопасности детей. Марат Ахметжанов

При этом министр признал, что трудно на 100% обезопаситься от всех возможных эксцессов.

Он отметил, что сейчас важны вопросы лицензирования охранной деятельности, так как до этого были перекосы, в результате которых организации получали лицензию на занятие охранной деятельностью, а на деле на вахтах сидели бабушки и дедушки. При этом те, кто выигрывал тендер, по условиям обязаны были иметь соответствующие автомашины, вооружение и средства связи.

Отчасти полицейским удалось решить этот вопрос за счет цифровизации, оснащения тревожными кнопками и видеонаблюдением, чтобы не было "слепых зон".

Я про бабушек и дедушек неспроста говорю, наши проверки выявили, что фактически лицензии имеются, а на вахте сидят бабушки, дедушки, потому что зарплата низкая, подобрать людей трудно. Но мы сегодня фактически многие вопросы перекрываем за счет цифровизации. В городских школах есть тревожные кнопки. 70% выведены на центр оперативного наблюдения. То есть при любой ситуации, при нажатии тревожной кнопки можно посмотреть, где и что произошло.

Кроме того, у патрульных постовых, которые находятся возле школы, также имеются видеорегистраторы, подключенные к центру оперативного управления. Через их видеорегистраторы можно видеть оперативную обстановку.

Глава МВД заверил, что работа по принятию мер безопасности в школах будет продолжена и дальше.