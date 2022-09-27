Курс доллара вырос на торгах 27 сентября

По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 478,90 тенге, поднявшись на 1,46 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля слегка снизился, до 8,22 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 67,83 тенге (+0,21).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 460,38 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 480-484 тенге, евро – по 457-465 тенге, российские рубли – по 7,35-7,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 27 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 0,93% и составила 84,84 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь выросла на 1,06%, до 77,52 доллара за баррель.