Курс доллара вырос на торгах 27 сентября
Фото: Zakon.kz
По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 478,90 тенге, поднявшись на 1,46 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля слегка снизился, до 8,22 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 67,83 тенге (+0,21).
Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 460,38 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 480-484 тенге, евро – по 457-465 тенге, российские рубли – по 7,35-7,65 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 27 сентября.
Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 0,93% и составила 84,84 доллара за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь выросла на 1,06%, до 77,52 доллара за баррель.
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