Гражданка России погибла на трассе в ДТП в Актюбинской области

Ночью 26 сентября на трассе Самара – Шымкент произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В полиции Актюбинской области рассказали Zakon.kz, что начато досудебное расследование.

По данным регионального ведомства, водитель Toyota Camry не справился с управлением и машина перевернулась в кювет в районе поселка Аралтогай.

34-летний пассажир – гражданка России –скончалась на месте ДТП, второй пассажир (1983 года рождения) госпитализирован в хирургическое отделение ЦРБ Айтекебийского района. Пресс-служба ДП Актюбинской области

По факту ДТП, как добавили в пресс-службе, начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК.