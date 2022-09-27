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В Казахстане впервые пройдет Гран-при MotoGP

турнир Фото: Instagram/motogp
MotoGP включила в календарь 2023 года новый этап, который примет Казахстан. Планы проведения международной гонки на трассе "Сокол" близ Алматы озвучены 27 сентября. Контракт заключен на пять лет, сообщает Zakon.kz.

Уже выпущено официальное заявление организаторов этих соревнований.

Казахстан стал 30-й страной мира, которая примет этап MotoGP с 1949 года, и войдет в историю старейшего гоночного чемпионата мира на планете. А трасса "Сокол Интернэшнл Рейстрек" будет 74-й трассой, которая примет гонки премьер-класса.

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Куандык Шынасилов
Казахстан
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