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КПО приняла участие в Международном инвестиционном форуме WestKazInvest 2022

форум ЗКО Фото: "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО)
Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) 23 сентября 2022 года приняла участие в Международном инвестиционном форуме WestKazInvest 2022, организатором которого выступил акимат Западно-Казахстанской области.

В форуме участвовали представители центральных и местных исполнительных органов Республики Казахстан, представители бизнес-сообщества западноказахстанского и приволжского регионов, инвесторы, международные финансовые организации, представители посольств и другие.

Основные цели форума – презентация инвестиционного потенциала ЗКО, нишевых проектов, локализация новых производств, налаживание торгово-экономических связей и создание благоприятного климата для ведения успешного бизнеса в ЗКО в формате совместных предприятий с иностранным участием.

форум ЗКО

Фото: "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО)

В рамках мероприятия КПО приняла участие в выставке предприятий ЗКО и панельной сессии "Инвестиции в нефтегазовом секторе", где были представлены достижения и планы КПО по развитию местного содержания в Карачаганакском проекте. Как сообщили представители компании участникам форума, повышение вовлеченности казахстанских поставщиков в проект разработки Карачаганакского месторождения является приоритетной задачей для КПО.

Проводимая в данном направлении работа КПО уже дала существенные результаты. За первое полугодие 2022 года КПО заключила контракты с казахстанскими компаниями на общую сумму 454 млн долларов, что составило 98% от общей стоимости всех присужденных контрактов. В числовом выражении это составляет 145 контрактов из 170.

КПО подписала девять дорожных карт по локализации с компаниями-производителями оригинального оборудования и три по локализации импортируемых товаров категории неоригинального производства.

Было отмечено, что на сегодня объем инвестиций компаний-партнеров КПО в разработку Карачаганакского проекта превысил 29 млрд долларов, при этом суммарная доля инвестиций в сферу развития местного содержания составляет 9,06 млрд долларов.

По предварительным расчетам, планы КПО по локализации привлекут дополнительные инвестиции в реальный сектор экономики и позволят создать сотни новых рабочих мест.

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