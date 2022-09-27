КПО приняла участие в Международном инвестиционном форуме WestKazInvest 2022
В форуме участвовали представители центральных и местных исполнительных органов Республики Казахстан, представители бизнес-сообщества западноказахстанского и приволжского регионов, инвесторы, международные финансовые организации, представители посольств и другие.
Основные цели форума – презентация инвестиционного потенциала ЗКО, нишевых проектов, локализация новых производств, налаживание торгово-экономических связей и создание благоприятного климата для ведения успешного бизнеса в ЗКО в формате совместных предприятий с иностранным участием.
Фото: "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО)
В рамках мероприятия КПО приняла участие в выставке предприятий ЗКО и панельной сессии "Инвестиции в нефтегазовом секторе", где были представлены достижения и планы КПО по развитию местного содержания в Карачаганакском проекте. Как сообщили представители компании участникам форума, повышение вовлеченности казахстанских поставщиков в проект разработки Карачаганакского месторождения является приоритетной задачей для КПО.
Проводимая в данном направлении работа КПО уже дала существенные результаты. За первое полугодие 2022 года КПО заключила контракты с казахстанскими компаниями на общую сумму 454 млн долларов, что составило 98% от общей стоимости всех присужденных контрактов. В числовом выражении это составляет 145 контрактов из 170.
КПО подписала девять дорожных карт по локализации с компаниями-производителями оригинального оборудования и три по локализации импортируемых товаров категории неоригинального производства.
Было отмечено, что на сегодня объем инвестиций компаний-партнеров КПО в разработку Карачаганакского проекта превысил 29 млрд долларов, при этом суммарная доля инвестиций в сферу развития местного содержания составляет 9,06 млрд долларов.
По предварительным расчетам, планы КПО по локализации привлекут дополнительные инвестиции в реальный сектор экономики и позволят создать сотни новых рабочих мест.