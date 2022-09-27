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Голкипер "Барыса" Никита Бояркин признан лучшим игроком дня в КХЛ

Хоккей Лучший игрок Фото: Instagram/barys_official
Вратарь хоккейного клуба "Барыс" Никита Бояркин во второй раз в сезоне сыграл на ноль, что позволило ему возглавить хит-парад сильнейших игроков дня в Континентальной хоккейной лиге, сообщает Zakon.kz.

Вратарь столичного коллектива проявил свое мастерство в очередной раз, отразив все 32 броска хоккеистов "Локомотива" из Ярославля. За это достижение Никита Бояркин получил 33% голосов болельщиков и был признан игроком дня в КХЛ, передает пресс-служба Лиги.

Сам же поединок между "Локомотивом" и "Барысом" завершился победой казахстанской команды в серии буллитов.

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