ХК "Сарыарка" лидирует в турнирной таблице Pro Hokei Ligasy 2022

Миновало несколько игровых отрезков сезона регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой. Хоккейный клуб "Сарыарка", титульным спонсором которого является Parimatch, лидирует в турнирной таблице.

Сезон 2022-2023 года "орлы" начали в статусе двукратных и действующих чемпионов Казахстана, предварительно закрепив статус безоговорочных фаворитов, в третий раз выиграв Кубок Казахстана. Главный тренер хоккейного клуба "Сарыарка" Петерис Скудра рассказал, как проходила подготовка к сезону и в каких кондициях игроки подходят к предстоящему Континентальному кубку.

— На данный момент "Сарыарка" – единственная команда в сезоне, не уступившая ни одного матча. Вы провели серию из семи побед, в чем секрет такого успеха?

— Мы провели семь матчей, идем без поражений. Если быть честным, то секретов нет. Я думаю, что у нас прошел неплохой предсезонный этап, завершили его победой в Кубке Казахстана. Это немного добавило уверенности игрокам, которые только в этом году пришли в команду. Мы еще в поиске нужной химии и сочетаний. У нас есть много ребят, только набирающих обороты, и мы ждем от них большего. Организация игры у нас выходит на неплохой уровень, который дает шанс выигрывать. Это – наше основное улучшение. Возможно, мы еще не все 60 минут научились играть солидно, но проблески этого есть. Полагаю, именно это позволяет нам идти стабильно по чемпионату.

— Сейчас у вас игры со столичным "Номадом", это довольно опытный и серьезный соперник. Чего ожидать от этих встреч?

— Матчи с "Номадом", несомненно, напряженные. Мы играем на выезде, "Номад" дома играет по-другому, более агрессивно. Важно, чтобы мы придерживались своего игрового плана, чтобы у ребят хватало концентрации сыграть правильно. Мы ждем от команды азарта, креатива, а наши нападающие будут остро играть в этих матчах. Поэтому, я думаю, игры получатся зрелищными для болельщиков.

— Можно ли сказать, что регулярный чемпионат на данный момент является подготовкой к Континентальному кубку, который пройдет в ноябре?

— Однозначно, на данном этапе регулярный чемпионат – одна из частей подготовительного периода к Континентальному кубку. Перед выступлением на международной арене мы хотим понять, кто на что способен, потому что игры там будут более ответственными. Нам нужно много тренироваться и перед этими матчами выглядеть мощно, чтобы уже был определенный фундамент под ногами не только в физическом плане, но и в тактическом. Континентальный кубок – очень короткий турнир, где каждая игра на вес золота, это уже другая психология. В этом плане ребятам тоже необходимо окрепнуть, чтобы не было боязни играть. В этом и есть отличие от длинного регулярного чемпионата.

— Замечаете ли вы, как меняется казахстанский хоккей из сезона в сезон?

— У меня еще не так много опыта работы в Казахстане, но могу сказать, что именно меня порадовало, когда я только приехал в Казахстан: уровень лиги в целом очень высок. Многие ребята, которые приезжают из ВХЛ или из МХЛ, приятно удивлены, что на каждый матч ты должен готовить себя по максимуму, потому что нет проходных матчей. Видно, что хоккей заставляет тебя думать, постоянно анализировать. Здесь нет матчей, где можно кого-то обыграть вполсилы. Ребята должны работать, полноценно готовиться, и, соответственно, они становятся лучше, играя в такой хоккей целый сезон. Будем надеяться, что чемпионат Казахстана будет становиться только сильнее и профессиональней и намного больше ребят будут выходить с серьезным хоккейным багажом.

Коэффициенты от Parimatch на матч "Номад" – "Сарыарка":

П1 – 4.70, Х - 4.60, П2 – 1.49