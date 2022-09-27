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Более 50 тонн автозапчастей пытались незаконно ввезти в Казахстан из Китая

Более 50 тонн автозапчастей пытались незаконно ввезти в Казахстан из Китая Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности рассказали о пресечении экономической контрабанды, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в КНБ, 27 сентября 2022 года Пограничной службой в пункте пропуска "Алтынколь" пресечена попытка провоза незадекларированного груза (автомобильных запчастей) общим весом 51 тонна 826 кг.

Предварительная стоимость товара составляет более 50 млн тенге.Пресс-служба КНБ РК

В комитете отметили, что материалы и задержанный груз переданы по подследственности в Департамент экономических расследований по Жетысуской области.

Ранее в КНБ Казахстана сообщили, что в Алматинской области ликвидирована нарколаборатория.

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Жетысуская область КНБ Казахстан Китай
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