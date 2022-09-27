Число прибывших в Грузию россиян увеличилось
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Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури рассказал, что границу ежедневно переходят около 10 тыс. россиян. Это примерно на 45% больше, чем до объявления мобилизации в России, сообщает Zakon.kz.
Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что у республики нет оснований закрывать границу с Россией, пишет Deutsche Welle.
Граждане России годами посещают Грузию, поэтому мы не будем сейчас ставить препятствия этому процессу.Вахтанг Гомелаури
Правительство принимает меры по усилению контроля на пограничных контрольно-пропускных пунктах.
Ранее министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов рассказал, что за девять месяцев 2022 года в страну прибыло 1,7 млн россиян, тогда как в 2018 и 2019 годах приезжали около 3 млн россиян.
С 21 сентября в Казахстан заехали порядка 98 тыс. россиян, выехали из страны более 64 тыс. россиян.
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