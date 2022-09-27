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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Шымкента

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Шымкента Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Рабочая поездка главы государства Касым-Жомарта Токаева продолжилась в Шымкенте.

В своем выступлении на встрече с общественностью города президент отметил, что Шымкент всегда отличался особой теплотой и с точки зрения природных условий, и с точки зрения душевной щедрости его жителей.

Шымкент занимает особое место в духовной жизни нашего народа. Этот город является благодатной колыбелью национальных традиций. Он олицетворяет лучшие черты казахского характера. Здесь соединены в единое целое лучшие проявления культуры и национального этикета. Здесь неизменно уважают старших и почитают достойных. На славной земле Шымкента формировалась наша нация.Касым-Жомарт Токаев

Поэтому, как подчеркнул глава государства, уверенно можно сказать, что жители этого прекрасного города живут на благословенной земле Жерұйық.

Ранее Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой побывал в Туркестанской области.

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