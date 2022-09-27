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Токаев посетил Шымкентский НПЗ

Токаев посетил Шымкентский НПЗ Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Шымкент посетил Шымкентский нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе посещения предприятия руководитель управляющей компании ТОО "Петро Казахстан Ойл Продактс" Ерболат Кожабаев проинформировал главу государства о результатах модернизации предприятия. Проектная мощность завода достигла 6 млн тонн нефти в год, начато производство моторного топлива экологических классов К-4 и К-5.

Токаев посетил Шымкентский НПЗ

Фото: akorda.kz

В беседе с трудовым коллективом глава государства отметил стратегическую важность предприятия.

Токаев посетил Шымкентский НПЗ

Фото: akorda.kz

В настоящее время завод обеспечивает 40% внутреннего рынка. Повысилось качество продукции. Проделана масштабная работа. Все это стало возможным благодаря вашему упорному труду.Касым-Жомарт Токаев

Токаев посетил Шымкентский НПЗ

Фото: akorda.kz

За последние три года производство бензина увеличилось до 2,1 млн тонн, авиакеросина – до 340 тыс. тонн, дизельного топлива – до 1,9 млн тонн. Вся продукция поставляется на внутренний рынок.

Токаев посетил Шымкентский НПЗ

Фото: akorda.kz

Стоимость проекта по модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ составила более 1,9 млрд долларов, из которых почти половину в виде финансирования предоставил Банк развития Казахстана.

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Динара Халдарова
Банк Развития Казахстана Токаев Касым-Жомарт Шымкент
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