Полиция наказала кызылординку за фейк о выселении из жилья из-за повышения цены

В отношении женщины полицейские составили протокол и оштрафовали. Также с ней провели профилактическую беседу, сообщает Zakon.kz.

26-летняя жительница Кызылорды опубликовала видео в TikTok, в котором семья отдыхает на природе. За кадром она говорит: «Выгнали из квартиры, повысив сумму аренды до 500 тысяч и живем мы возле канала».

На место выехали сотрудники полиции. В результате проверки выяснилось, что женщина опубликовала ложную информацию.

На самом деле она проживает в собственном доме с семьей, и никто их не выгонял. В свое оправдание молодая женщина сказала, что это было обычной шуткой.