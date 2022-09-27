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Полиция наказала кызылординку за фейк о выселении из жилья из-за повышения цены

Фейк о выселении опровергли в полиции Фото: pixabay
В отношении женщины полицейские составили протокол и оштрафовали. Также с ней провели профилактическую беседу, сообщает Zakon.kz.

26-летняя жительница Кызылорды опубликовала видео в TikTok, в котором семья отдыхает на природе. За кадром она говорит: «Выгнали из квартиры, повысив сумму аренды до 500 тысяч и живем мы возле канала».

На место выехали сотрудники полиции. В результате проверки выяснилось, что женщина опубликовала ложную информацию.

На самом деле она проживает в собственном доме с семьей, и никто их не выгонял. В свое оправдание молодая женщина сказала, что это было обычной шуткой.

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