Ущерб на 300 млн тенге: в Астане задержали руководителя компании

Главу ТОО "Ас-Ай" Аскара Омара задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Он нанес ущерб квазигосударственной компании "Пассажирские перевозки", сообщает Zakon.kz.

27 сентября сотрудники столичного департамента по экономическим расследованиям задержали руководителя ТОО "Ас-Ай" Аскара Омара, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.

Сообщается, что Омар при взыскании с АО "Пассажирские перевозки" якобы понесенных убытков использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов.

В результате незаконных действий он причинил квазигосударственной компании ущерб на сумму свыше 300 млн тенге.

По данным АФМ, на похищенные деньги он купил дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тенге и Range Rover за 60 млн тенге.

Для вывода средств в теневой оборот он использовал фиктивные счета-фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 млрд тенге.

В этой связи расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 млн тенге.

Следствие продолжается, иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.