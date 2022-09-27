Российский журналист и политолог: Токаев зажигает в Туркестане

Аркадий Дубнов обратил внимание на тезисы из речи Касым-Жомарта Токаева, которые касаются одного семилетнего срока президентства, военного конфликта в Украине и прибывающих в Казахстан россиян, сообщает Zakon.kz.

Российский журналист и политолог Аркадий Дубнов прокомментировал выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркестане.

Глава государства прибыл в Туркестан с рабочим визитом. Он встретился с общественностью и обменялся мнениями по актуальным вопросам внешней и внутренней политики с местными жителями.

Политолог Дубнов обратил внимание на речь Токаева, касающуюся срока президентства: "Пост президента не должен занимать один человек в течение длительного срока. Будь то в мире или в нашей стране, если лишь один человек долгие годы занимает высшую должность, такая ситуация не делает чести ни этой стране, ни ее руководителю".

И ведь не придет в голову поначалу, что эти слова принадлежат президенту постсоветской страны в Центральной Азии. И тем не менее это так, сегодня их произнес президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Туркестане. Там, в городе, которому скоро предоставят статус духовно-исторического центра Казахстана, Токаев начал свою предвыборную кампанию, 20 ноября – досрочные президентские выборы. Нынешний президент – главный претендент, и, разумеется, никто не сомневается в его победе. Токаеву 68 лет, и он идет на один семилетний срок согласно измененному на днях законодательству, обещая провести политическую и экономическую модернизацию страны. Аркадий Дубнов

По словам политолога, эта задача выглядит амбициозной до чрезвычайности, а решение – рискованным.

Предстоит совладать с наследием назарбаевской эпохи, 30 годами авторитаризма, который многие, и я в том числе, называли просвещенным, но в конце обернувшегося банальной непотией, алчностью широко разросшейся правящей Семьи. Не случайно одной из главных поправок в Конституцию стала новелла, утверждавшая, что недра, земля Казахстана принадлежат его народу, а не государству, как это было раньше. Разница принципиальная, государство при Назарбаеве это по сути и была Семья. Аркадий Дубнов

Политолог выразил мнение, что Токаев идет на досрочные выборы, так как понимает, что через два года, будь выборы проведены в срок, его шансы совладать с попыткой реванша со стороны консолидированных приближенных первого президента могут оказаться значительно меньше.

Его готовность ограничиться одним президентским сроком, что он надеется сделать нормой для следующих президентов, должна служить подтверждением отказа от стремления узурпировать власть. Аркадий Дубнов

По мнению Дубнова, в Казахстане не все готовы в это поверить, так как это "претит обыденному сознанию, опыту и истории".

Однако Токаев настаивает на необходимости поломать дурную традицию властного своеволия, подчеркивая в Туркестане, что правила об избрании президента на один срок не было "ни в одной стране нашего региона". Он предельно деликатен, поскольку это впрямую относится ко всей Евразии, включая Россию. Аркадий Дубнов

Политолог считает, что второй президент Казахстана призвал соотечественников гордиться вызовом, брошенным большей части пространства бывшего СССР. Однако он не уверен, что этот вызов уже сегодня с восторгом приветствуется правящими элитами соседних стран.

Аркадий Дубнов отметил, что Касым-Жомарт Токаев старался говорить о главном, не обходя острых углов: "В непосредственной близости от нас идет масштабная война. Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны. Для нас важнее всего территориальная целостность и благополучие нашего народа. Поэтому мы должны проявлять рассудительность и терпение, нельзя идти на поводу у провокаторов", – привел цитату президента политолог.

Нужно ли обращать внимание на то, что казахстанский президент отказывается от навязанного российским официозом понятия "специальной военной операции". Нужно ли напоминать, что, беспокоясь о территориальной целостности Казахстана, Токаев имеет в виду его северные области, претензии на которые не устают демонстрировать отдельные российские политики. И вот что еще кажется важным в его туркестанском спиче, – явленное им от имени своего государства сочувствие к, скажем так, иностранцам, оказавшимся в "безвыходной ситуации(!)". Аркадий Дубнов

Политолог отметил в речи президента момент о приезде в Казахстан большого количества россиян.

"Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры", – говорил в Туркестане Токаев.

В Казахстане, заметил он, нет ни кризиса, ни паники, при этом "приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций", напомнил слова Токаева Аркадий Дубнов.

Политолог заключил, что на сегодняшний день Токаев является единственным лидером государства, "куда релоцирутся россияне, спасаясь от навязанных им родной страной проблем, который лично, четко и недвусмысленно обещал им пусть временное, но укрытие. Согласитесь, это дорогого стоит".