Ситуация с прибывающими россиянами находится на особом контроле в Алматы

Замакима Алматы Арман Кырыкбаев, выступая на брифинге в РСК, заявил, что все государственные институты, в особенности миграционная служба, работают в штатном режиме и держат ситуацию под контролем, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с поручением руководства страны аким Алматы Ерболат Досаев утвердил специальный план касательно организации работы служб акимата Алматы в связи с увеличением численности прибывающих граждан РФ.

В период с 22 по 27 сентября в город Алматы прибыло 5066 граждан РФ и выбыло 4172. 894 россиянина остались на территории города. Это не большая цифра для нашего города. Все службы Алматы готовы и осуществляют всю необходимую работу. Государственные органы оказывают всю необходимую помощь в соответствии с законом и международными обязательствами. То есть никаких преференций не будет. Арман Кырыкбаев

Он также подчеркнул, что все государственные институты, в особенности миграционная служба, работают в штатном режиме и держат ситуацию под контролем.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Арман Кырыкбаев добавил, что в результате проведенного мониторинга в городе выявлено более 1 тыс. свободных койко-мест в хостелах и общежитиях.

Помимо этого, в случае необходимости возможно развертывание порядка 2 тыс. койко-мест.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Работает круглосуточный бесплатный call-центр Общественной приемной акимата Алматы Open Almaty. По всем актуальным вопросам можно обратиться по номерам 1308 (звонок с мобильного казахстанского оператора сотовой связи, доступен только на территории Алматы) и +7 727 338 33 88 (звонок со стационарного телефона).

Кроме того, организована горячая линия по вопросам реализации государственной политики в области миграции, правил пребывания иностранных граждан на территории города Алматы по телефонам: +7 727 254 43 17, +7 727 254 46 97.

При каждом районном акимате дежурят ответственные лица, которые готовы оказать консультационную поддержку.

аппарат акима Алатауского района – 299-86-72;

аппарат акима Алмалинского района – +7 708 683 02 94 WhatsApp;

аппарат акима Ауэзовского района – 303-25-20, +7 701 964 35 36 WhatsApp;

аппарат акима Бостандыкского района – 274-96-13;

аппарат акима Жетысуского района – 384-27-74;

аппарат акима Медеуского района – 291-32-69, +7 702 047 42 73 WhatsApp;

аппарат акима Наурызбайского района – 305-38-71, +7 708 145 08 01 WhatsApp;

аппарат акима Турксибского района – 251-10-07.

Кроме того, власти усилили работу по предоставлению услуг релокантам из России в ЦОНе в Жетысуском районе, по адресу: микрорайон Кулагер, ул. Серикова, д. 6а.

График работы: с 09:00 до 18:00 в будни, по субботам – с 09:00 до 13:00, воскресенье – выходной.

Единый контакт-центр – 1414.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

26 сентября 2022 года за получением ИИН обратились 2070 иностранных услугополучателей. Уже сегодня обратилось 1700, идет спад.

В случае увеличения количества иностранцев в Алматы выделят дополнительное место для предоставления услуг, чтобы это не мешало гражданам.