Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация с прибывающими россиянами находится на особом контроле в Алматы

замакима Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Замакима Алматы Арман Кырыкбаев, выступая на брифинге в РСК, заявил, что все государственные институты, в особенности миграционная служба, работают в штатном режиме и держат ситуацию под контролем, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с поручением руководства страны аким Алматы Ерболат Досаев утвердил специальный план касательно организации работы служб акимата Алматы в связи с увеличением численности прибывающих граждан РФ.

В период с 22 по 27 сентября в город Алматы прибыло 5066 граждан РФ и выбыло 4172. 894 россиянина остались на территории города. Это не большая цифра для нашего города. Все службы Алматы готовы и осуществляют всю необходимую работу. Государственные органы оказывают всю необходимую помощь в соответствии с законом и международными обязательствами. То есть никаких преференций не будет.Арман Кырыкбаев

Он также подчеркнул, что все государственные институты, в особенности миграционная служба, работают в штатном режиме и держат ситуацию под контролем.

замакима Алматы о гражданах РФ

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Арман Кырыкбаев добавил, что в результате проведенного мониторинга в городе выявлено более 1 тыс. свободных койко-мест в хостелах и общежитиях.

Помимо этого, в случае необходимости возможно развертывание порядка 2 тыс. койко-мест.

приехавшие в Алматы россияне

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Работает круглосуточный бесплатный call-центр Общественной приемной акимата Алматы Open Almaty. По всем актуальным вопросам можно обратиться по номерам 1308 (звонок с мобильного казахстанского оператора сотовой связи, доступен только на территории Алматы) и +7 727 338 33 88 (звонок со стационарного телефона).

Кроме того, организована горячая линия по вопросам реализации государственной политики в области миграции, правил пребывания иностранных граждан на территории города Алматы по телефонам: +7 727 254 43 17, +7 727 254 46 97.

При каждом районном акимате дежурят ответственные лица, которые готовы оказать консультационную поддержку.

  • аппарат акима Алатауского района – 299-86-72;

  • аппарат акима Алмалинского района – +7 708 683 02 94 WhatsApp;

  • аппарат акима Ауэзовского района – 303-25-20, +7 701 964 35 36 WhatsApp;

  • аппарат акима Бостандыкского района – 274-96-13;

  • аппарат акима Жетысуского района – 384-27-74;

  • аппарат акима Медеуского района – 291-32-69, +7 702 047 42 73 WhatsApp;

  • аппарат акима Наурызбайского района – 305-38-71, +7 708 145 08 01 WhatsApp;

  • аппарат акима Турксибского района – 251-10-07.

Кроме того, власти усилили работу по предоставлению услуг релокантам из России в ЦОНе в Жетысуском районе, по адресу: микрорайон Кулагер, ул. Серикова, д. 6а.

График работы: с 09:00 до 18:00 в будни, по субботам – с 09:00 до 13:00, воскресенье – выходной.

Единый контакт-центр – 1414.

директор правительства для граждан по Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

26 сентября 2022 года за получением ИИН обратились 2070 иностранных услугополучателей. Уже сегодня обратилось 1700, идет спад.

В случае увеличения количества иностранцев в Алматы выделят дополнительное место для предоставления услуг, чтобы это не мешало гражданам.

Читайте также

В Актау требуют закрыть детский сад с тараканами

В ЗКО одобрили инвестпроекты на 1,5 млрд тенге

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и семи областях Казахстана

Данияр Кунафин
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрология трудности 2023 год
Представителей трех знаков зодиака ждут тяжелые испытания в 2023 году
Повышение арендной платы или выселение из квартиры: разъяснение юриста
Юрист разъяснил ситуацию с арендным жильем в Казахстане
комментарий артист хейтеры мобилизация
Тимати ответил на обвинения в эмиграции
Дождь с переходом в снег ожидается в Казахстане
Дождь с переходом в снег ожидается в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления