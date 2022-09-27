Ситуация с прибывающими россиянами находится на особом контроле в Алматы
В соответствии с поручением руководства страны аким Алматы Ерболат Досаев утвердил специальный план касательно организации работы служб акимата Алматы в связи с увеличением численности прибывающих граждан РФ.
В период с 22 по 27 сентября в город Алматы прибыло 5066 граждан РФ и выбыло 4172. 894 россиянина остались на территории города. Это не большая цифра для нашего города. Все службы Алматы готовы и осуществляют всю необходимую работу. Государственные органы оказывают всю необходимую помощь в соответствии с законом и международными обязательствами. То есть никаких преференций не будет.Арман Кырыкбаев
Он также подчеркнул, что все государственные институты, в особенности миграционная служба, работают в штатном режиме и держат ситуацию под контролем.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Помимо этого, в случае необходимости возможно развертывание порядка 2 тыс. койко-мест.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Кроме того, организована горячая линия по вопросам реализации государственной политики в области миграции, правил пребывания иностранных граждан на территории города Алматы по телефонам: +7 727 254 43 17, +7 727 254 46 97.
При каждом районном акимате дежурят ответственные лица, которые готовы оказать консультационную поддержку.
аппарат акима Алатауского района – 299-86-72;
аппарат акима Алмалинского района – +7 708 683 02 94 WhatsApp;
аппарат акима Ауэзовского района – 303-25-20, +7 701 964 35 36 WhatsApp;
аппарат акима Бостандыкского района – 274-96-13;
аппарат акима Жетысуского района – 384-27-74;
аппарат акима Медеуского района – 291-32-69, +7 702 047 42 73 WhatsApp;
аппарат акима Наурызбайского района – 305-38-71, +7 708 145 08 01 WhatsApp;
аппарат акима Турксибского района – 251-10-07.
Кроме того, власти усилили работу по предоставлению услуг релокантам из России в ЦОНе в Жетысуском районе, по адресу: микрорайон Кулагер, ул. Серикова, д. 6а.
График работы: с 09:00 до 18:00 в будни, по субботам – с 09:00 до 13:00, воскресенье – выходной.
Единый контакт-центр – 1414.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В случае увеличения количества иностранцев в Алматы выделят дополнительное место для предоставления услуг, чтобы это не мешало гражданам.