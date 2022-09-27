Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Водоем обмелел из-за разворованной дамбы в ВКО

рыба умерла в ВКО Фото: pixabay
Сотни жителей поселка Опытное поле на этом искусственном водохранилище рыбачили, водой из него поливали грядки и поили скот. Но кто-то украл с гидросооружения задвижки, сообщает Zakon.kz.

Всего за несколько недель на этом месте остался лишь пересохший котлован. Сельчане погибшую рыбу вывозили своими силами – опасались гниения, передает телеканал "Астана".

Воды было под самую дамбу, вот это все было залито водой, вот эта вся территория. Рыбы здесь было... сейчас пойдем, посмотрите, там столько малька. Тут такие сазаны были, я приходил позавчера, здесь такие сазаны в илу этом валялись.Житель села Сергей Гемагин

По факту кражи задвижек полиция ведет расследование. К слову, раньше дамба была в частных руках, однако с 2018 года числится на балансе местного госпредприятия.

Экологического ущерба в основном никакого нет. В этом году неизвестными лицами были разобраны данные водопуски, задвижки приведены в негодность, поэтому в плановом режиме сейчас ведется их ремонт. Директор КГП «Шығыс су қоймалары»

В целом, в Восточном Казахстане в ремонте нуждаются восемь крупных гидрообъектов и пять каналов. Но на это нужны миллиарды тенге.

Читайте также

В Байконыре малыш упал с лестницы, пока мать готовилась к тою

Данияр Кунафин
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрология трудности 2023 год
Представителей трех знаков зодиака ждут тяжелые испытания в 2023 году
Повышение арендной платы или выселение из квартиры: разъяснение юриста
Юрист разъяснил ситуацию с арендным жильем в Казахстане
Дождь с переходом в снег ожидается в Казахстане
Дождь с переходом в снег ожидается в Казахстане
комментарий артист хейтеры мобилизация
Тимати ответил на обвинения в эмиграции
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления