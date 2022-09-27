Водоем обмелел из-за разворованной дамбы в ВКО

Сотни жителей поселка Опытное поле на этом искусственном водохранилище рыбачили, водой из него поливали грядки и поили скот. Но кто-то украл с гидросооружения задвижки, сообщает Zakon.kz.

Всего за несколько недель на этом месте остался лишь пересохший котлован. Сельчане погибшую рыбу вывозили своими силами – опасались гниения, передает телеканал "Астана".

Воды было под самую дамбу, вот это все было залито водой, вот эта вся территория. Рыбы здесь было... сейчас пойдем, посмотрите, там столько малька. Тут такие сазаны были, я приходил позавчера, здесь такие сазаны в илу этом валялись. Житель села Сергей Гемагин

По факту кражи задвижек полиция ведет расследование. К слову, раньше дамба была в частных руках, однако с 2018 года числится на балансе местного госпредприятия.

Экологического ущерба в основном никакого нет. В этом году неизвестными лицами были разобраны данные водопуски, задвижки приведены в негодность, поэтому в плановом режиме сейчас ведется их ремонт. Директор КГП «Шығыс су қоймалары»

В целом, в Восточном Казахстане в ремонте нуждаются восемь крупных гидрообъектов и пять каналов. Но на это нужны миллиарды тенге.