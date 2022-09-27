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Снегопад застал врасплох жителей Северного Казахстана

снег на деревьях в СКО Фото: Zakon.kz
27 сентября на севере Казахстана сегодня выпал первый снег. Несмотря на штормовое предупреждение синоптиков, жителей Петропавловска огромные белые хлопья застали врасплох, сообщает Zakon.kz.

К заснеженным улицам и автомобилям сразу после 30-градусной жары местные оказались не готовы, сообщает КТК.

Снег, падавший на землю ранним утром, удивленные петропавловцы снимали на видео.

Снегопад оказался таким сильным, что за считанные минуты накрыл улицы и тротуары. С автомобилей, припаркованных во дворах, пришлось счищать снежную корку. Удивлялись, впрочем, горожане не долго. Уже к обеду от осадков не осталось и следа.

Специалисты отмечают, что снег в конце сентября явление не такое уж и редкое. Последний раз такой же снегопад в это время местные синоптики зафиксировали три года назад.

Сейчас резкое похолодание в регионе объясняют влиянием северо-западного циклона и холодных атмосферных фронтов. Тепла жителям севера пока ждать не стоит. Впереди заморозки и гололед.

Дальнейшее понижение – в связи с выходом холодного антициклона. Осадки прекратятся, то есть 28 сентября, вот ближайшие сутки, еще сохраняются, а в дальнейшем, 29-30 сентября, осадки прекратятся – и ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до отрицательных значений, а днем положительные температуры сохранятся.начальник отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО Гульзат Газизова

Ранее синоптики дали прогноз погоды на 28 сентября. В стране ожидаются снег, дожди, усиление ветра, гроза, пыльная буря, туман, гололед

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