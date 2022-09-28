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Латвия ввела режим ЧС в граничащих с Россией районах

Рига, флаг Латвии Фото: pixabay
С 19 сентября по настоящее время власти Латвии отказали во въезде 57 гражданам России. Ни один россиянин не пересекает границу Латвии в качестве туриста, сообщает Zakon.kz.

Режим ЧС начал действовать с 28 сентября. Режим будет действовать на протяжении трех месяцев, сообщается на сайте правительства страны.

В связи с объявленной в России мобилизацией правительство приняло решение с 28 сентября 2022 года, ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского районов, а также в портах, аэропортах, пунктах пересечения границы и на железных дорогах. Чрезвычайная ситуация на латвийско-российской границе будет действовать три месяца.правительство Латвии

В настоящее время ситуация на латвийско-российской границе стабильна, спокойна и находится под строгим контролем.

Сообщается, что количество граждан России, желающих въехать в Латвию, продолжает уменьшаться.

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