Пленарное заседание Мажилиса – 28 сентября 2022 года
Депутаты подготовят заключения по проекту Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения".
Будет подготовлено заключение по проекту Закона Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития".
Будут рассмотрены проекты законов:
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений главы государства (первое чтение).
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики (первое чтение).
О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации.
О Конституционном суде Республики Казахстан (второе чтение).
Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан (второе чтение).
О прокуратуре (второе чтение).
О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года (второе чтение).
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года (второе чтение).
О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях (второе чтение).
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта (второе чтение).