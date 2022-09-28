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Пленарное заседание Мажилиса – 28 сентября 2022 года

палаты Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты подготовят заключения по проекту Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения".

Будет подготовлено заключение по проекту Закона Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития".

Будут рассмотрены проекты законов:

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений главы государства (первое чтение).

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики (первое чтение).

  • О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации.

  • О Конституционном суде Республики Казахстан (второе чтение).

  • Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан (второе чтение).

  • О прокуратуре (второе чтение).

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года (второе чтение).

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года (второе чтение).

  • О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях (второе чтение).

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта (второе чтение).

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