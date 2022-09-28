Токаев примет участие в работе международного форума

В Нур-Султане 28 сентября Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе Международного технологического форума Digital Bridge 2022, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе президента в Telegram.

27 сентября Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой посетил Туркестанскую область и Шымкент, где встретился с общественностью и посетил ряд объектов, а также наградил медалями и орденами ряд ветеранов труда.

Новость по теме Касым-Жомарт Токаев: Мы не будем вечно находиться у власти

Выступая перед общественностью Туркестанской области и Шымкента, глава государства высказался о нейтралитете Казахстана в международной ситуации, притоке россиян в страну, а также объяснил идею однократного президентского срока.

Новость по теме О странах-союзниках Казахстана высказался Токаев

Также президент рассказал об особых чувствах к священному Туркестану и отметил предприимчивость шымкентцев.