Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев примет участие в работе международного форума

Токаев примет участие в работе международного технологического форума Фото: akorda.kz
В Нур-Султане 28 сентября Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе Международного технологического форума Digital Bridge 2022, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе президента в Telegram.

27 сентября Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой посетил Туркестанскую область и Шымкент, где встретился с общественностью и посетил ряд объектов, а также наградил медалями и орденами ряд ветеранов труда.

Новость по теме

Касым-Жомарт Токаев: Мы не будем вечно находиться у власти

Выступая перед общественностью Туркестанской области и Шымкента, глава государства высказался о нейтралитете Казахстана в международной ситуации, притоке россиян в страну, а также объяснил идею однократного президентского срока.

Новость по теме

О странах-союзниках Казахстана высказался Токаев

Также президент рассказал об особых чувствах к священному Туркестану и отметил предприимчивость шымкентцев.

Динара Халдарова
Астана Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрология трудности 2023 год
Представителей трех знаков зодиака ждут тяжелые испытания в 2023 году
новые праздничные даты появятся в Казахстане
Новые праздничные даты появятся в Казахстане
Повышение арендной платы или выселение из квартиры: разъяснение юриста
Юрист разъяснил ситуацию с арендным жильем в Казахстане
Дождь с переходом в снег ожидается в Казахстане
Дождь с переходом в снег ожидается в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления