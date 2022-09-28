В Казахстане ужесточат требования к оптовым поставщикам ГСМ
Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении поправки по вопросам реализации отдельных поручений главы государства, в том числе четко определяющих оптовых поставщиков нефтепродуктов, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Как поясняет пресс-служба Министерства национальной экономики, в настоящее время поставщики нефти отпускают нефтепродукты конечным реализаторам и оптовым поставщикам.
Ко вторым планируется ужесточить требования.
По блоку реформирования отрасли ГСМ предлагаются поправки, предусматривающие исключение непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов путем ужесточения требований к оптовым поставщикам. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров
На сегодня в качестве оптовых поставщиков выступают не только собственники, но и арендаторы нефтебаз.
Законопроектом предлагается определить в качестве оптовых поставщиков только лиц, которые владеют нефтебазами на праве собственности, за исключением импорта и оборота авиакеросина.
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