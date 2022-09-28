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Стали известны участники плей-офф Лиги наций УЕФА

Футбол Команды Плей-офф Фото: Instagram/uefa_nations_league22
После заключительных игр в подгруппах Лиги наций определены 4 сборные, которые разыграют звание победителя турнира в 2023 году. Это команды Хорватии, Италии, Испании и Нидерландов, сообщает Zakon.kz.

Сборная Хорватии с 13 очками стала победителем в группе 1 дивизиона А.

Команды Испании и Италии не имели себе равных в подгруппах 2 и 3, соответственно, у них по 11 очков.

А голландцы с активом в 16 баллов стали недосягаемыми в группе 4.

Теперь эта четверка встретится в полуфиналах плей-офф Лиги наций, которые пройдут 14 и 15 июня 2023 года. На 18 июня запланирован финал соревнований и поединок за третье место.

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