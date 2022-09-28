За цены на продукты будет отвечать только Минторговли
Законопроектом предлагается наделить уполномоченный орган в сфере торговой деятельности полномочиями по разработке перечня социально значимых продовольственных товаров; утверждению методики расчета целевых индикаторов в области торговли для оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов; утверждению правил и методов определения минимальных нормативов обеспеченности населения торговой площадью. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров
Также цены на продукты питания будет контролировать один госорган. На сегодня соответствующие функции, которые в пределах своих компетенций исполняют местные исполнительные органы, МСХ, АЗРК, а также МТИ. Планируется полностью передать эту задачу в ведение Минторговли.
Минторговли в проекте закона определено основным госорганом, отвечающим за единую координацию вопросов мониторинга, стабилизации и недопущения роста цен в Казахстане.
Как ожидают разработчики, с принятием поправки наладится взаимодействие между участниками сферы торговли. Это позволит упростить и ускорить процесс выявления и исключения непродуктивных посредников, нарушений в области ценообразования и привлечения недобросовестных субъектов предпринимательства к ответственности.