В Минздраве рассказали, как будут решать вопрос подростковой беременности

Депутаты Мажилиса поддержали в первом чтении поправки по вопросам государственной молодежной политики 28 сентября. Документом вводятся нормы в части охраны репродуктивного здоровья молодежи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Законопроектом предусмотрено наделение управлений здравоохранения областей новой функцией по организации информирования молодежи по вопросам охраны репродуктивного здоровья.

Депутат Лариса Павловец в ходе обсуждения коснулась проблемы ранней подростковой беременности. По ее словам, такие случаи зачастую приводит к трагическим, а порой и криминальным последствиям.

В Казахстане ежегодно регистрируются тысячи случаев подростковой беременности и случаи брошенных на произвол судьбы младенцев. Повлияет ли новая функция на эффективность, качественное планирование продуктивного поведения молодежи? Депутат Мажилиса Парламента Лариса Павловец

Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник заверил, что Минздрав уделяет большое внимание этой проблеме. Работа, по его словам, будет проводиться в рамках совершенствования работы Молодежных центров здоровья. По стране насчитывается 166 таких центров, в основном они сконцентрированы в городах и 30% – в сельской местности.

Эти центры, добавил вице-министр, отделены от поликлиник и находятся в стороне, чтобы молодежь могла спокойно, не привлекая внимания, обратиться и там конфиденциально проконсультироваться у гинеколога, репродуктолога, уролога и специалиста по половым инфекциям. Кроме того, там работают соцработники, психологи, терапевт и юрист.

Понятно, что если подростковая беременность закончится абортом, то в дальнейшем, в большом проценте случаев, эта женщина не сможет иметь детей и придется применять ЭКО. Поэтому на сегодня Минздрав подготовил ряд приказов, эти приказы направлены на улучшение работы Молодежных центров здоровья. Но если ставится беременность, то родителям об этом сообщается и вместе с родителями принимаются дальнейшие решения. Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что проект закона разработан в целях совершенствования законодательства в сфере государственной молодежной политики и ориентирован на обеспечение прав и защиту интересов молодежи, в том числе неустроенной, находящейся вне сферы занятости и образования молодежи категории NEET.