Лишними не будут: Куантыров о наплыве российских специалистов на рынок Казахстана

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса рассказал, есть ли у Кабмина антикризисный план того, куда россиян будут трудоустраивать, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Куантыров напомнил, что задача правительства – в первую очередь заботиться о гражданах Казахстана, защищать национальные интересы.

При трудоустройстве приоритет будет отдаваться гражданам Казахстана. А приезжающие иностранные граждане будут занимать те места, которые у нас не востребованы казахстанцами: в сезонном, строительном секторе и так далее. Что касается преступности, думаю, что МВД будет за этим следить. Как мы видим, уровень образованности приезжающих иностранных граждан должен быть достаточно высоким. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

Между тем, по его словам, частный сектор будет решать сам – привлекать или нет российских специалистов.

Есть частный сектор, который может выбирать. Что касается IT-шников, то у ряда специалистов уровень достаточно высокий. Мы видели их наплыв из Беларуси, Украины, России, начиная с марта текущего года. Поэтому этот тренд в принципе продолжается. И более того, это будет положительно влиять на конкуренцию в IT-сфере. Что касается врачей, как раз понял, там была нехватка врачей. Врачи квалифицированные, я думаю, что лишними не будут. Это, наоборот, хорошо для нашего здравоохранения. Налоги они будут платить. Алибек Куанытров

В целом, по его словам, с учетом роста экономики, новых инвестиций, релокации компаний приток иностранной рабочей силы логичен и является нормальной практикой.