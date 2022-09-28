В трех городах Казахстана изменились адреса ЦОНов для приема иностранцев

Госкорпорация "Правительство для граждан" заявила 28 сентября об изменении адресов трех усиленных ЦОНов для приема иностранных граждан, сообщает Zakon.kz.

Ранее из-за увеличения обращений иностранцев в ЦОНы решили обслуживать их в отдельно усиленных ЦОНах в 8 городах Казахстана.

Из-за наплыва очередей изменили пункты приема иностранных граждан, которые приехали в Астану, Актобе и Уральск.

Теперь клиенты могут обратиться за получением услуги "Формирование ИИН иностранцам, временно пребывающим в РК", по адресам:

Астана, пр. Республики, 34;

Актобе, ул. Татеулы, 5;

Уральск, ул. Жангир хана, 160/4.

Для того, чтобы получить ИИН нерезиденты должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность в случае обращения представителя услугополучателя, заявление.

Срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет один рабочий день. Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех.

ЦОНы работают в обычном режиме: с 9:00 до 18:00 в будние дни. Дежурные ЦОНы принимают граждан с 9:00 до 20:00 в будни, по субботам – с 9:00 до 13:00.