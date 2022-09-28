Казахстан попал в пятую корзину жеребьевки Евро-2024 по футболу

9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года на футбольных полях Германии, сообщает Zakon.kz.

Среди 53-х участников будущего отборочного турнира к Евро-2024 есть и сборная Казахстана. К этому часу казахстанские футболисты узнали состав команд, которые посеяны по корзинам перед жеребьевкой данных состязаний.

Участники будущего турнира распределены по семи корзинам согласно рейтингу Лиги наций сезона-2022/23. Казахстан, который сейчас занимает 36-ю позицию в рейтинге УЕФА, получил место в пятой корзине.

Фото: Instagram/kff_team

По итогам жеребьевки команды будут распределены на 10 групп. Гарантированно не сыграют с казахстанской дружиной в этом отборочном цикле следующие сборные: Грузия, Греция, Турция, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова и Северная Македония. Все они участники пятой корзины процедуры жеребьевки.

Фото: Instagram/kff_team

В финальную часть Евро-2024 выйдут 10 сборных, победители групп, и 10 команд, занявших вторые места. Плюс 3 путевки будут разыграны через игры плей-офф Лиги наций в марте 2024 года. Германия уже получила место на Евро-2024 как хозяйка турнира.

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