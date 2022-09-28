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В Beeline Казахстан объяснили отключение некоторых российских телеканалов

В Beeline Казахстан объяснили отключение некоторых российских телеканалов Фото: unsplash
Накануне стало известно, что Beeline Казахстан с 5 октября прекратит транслировать некоторые российские телеканалы. Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе объяснили, почему компания приняла такое решение.

Как отметили в пресс-службе компании, пересмотр пакетных предложений и контентного наполнения – это привычная практика для цифровых операторов, которая применялась Beeline Казахстан ранее.

Такая практика, как уточнили в компании, будет продолжена в соответствии с предпочтениями абонентов Beeline Казахстан.

Ядро наших пользователей составляет молодежная аудитория, на которую мы ориентируемся и которой привычно потребление развлекательного video-on-demand контента (контента по запросу). Например, в пакет "Максимальный" будет добавлена подписка BeeTV+ c более чем 1000 фильмов и сериалов со всего мира.Пресс-служба Beeline Казахстан

27 сентября в компании Beeline Казахстан заявили о прекращении трансляции некоторых российских телеканалов с 5 октября этого года. С полным списком телеканалов можно ознакомиться здесь.

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