Сотрудников акимата Талдыкоргана эвакуировали из-за загоревшегося веника

В социальных сетях 28 сентября появилось видео, на котором из здания акимата Талдыкоргана эвакуируют людей. Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе городского акимата назвали причину эвакуации.

Как уточнили в пресс-службе акимата Талдыкоргана, в административном здании по ул. Кабанбай батыра, 26 произошло задымление, из-за чего и эвакуировали людей.

Причина – возгорание веника в подвальном помещении. Сотрудники до прибытия пожарных подразделений ликвидировали возгорание, пострадавших нет, – сообщили в горакимате.

По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, сообщение о задымлении в подвальном помещении по ул. Кабанбай батыра, 26 поступило 28 сентября в 9:10.

На место вызова незамедлительно выехали 16 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС. Было установлено, что в подсобном помещении для техперсонала, расположенном в подвале, произошло задымление веника. Задымление ликвидировано до прибытия. Пресс-служба ДЧС Жетысуской области

В ведомстве отметили, что причина задымления устанавливается, жертв и пострадавших нет.

Видео с места происшествия опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

3 октября 2021 года загорелось здание акимата в Восточно-Казахстанской области. Тогда сообщалось, что в одном из кабинетов акимата Усть-Каменогорска загорелся пол.