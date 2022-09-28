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Кайрат Сатыбалдыулы может рассчитывать на условно-досрочное освобождение

приговор Фото: gov.kz
Заместитель Генпрокурора РК Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса рассказал, может ли Кайрат Сатыбалдыулы рассчитывать на условно-досрочное освобождение. На днях суд приговорил Сатыбалдыулы к 6 годам лишения свободы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асет Чиндалиев сообщил, что в суде по делу Кайрата Сатыбалдыулы рассмотрели только два эпизода – по "Казахтелекому" и "ЦТС".

26 сентября суд приговорил Кайрата Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы.

Его могут освободить по УДО – оно применяется ко всем, кроме тех, кто совершил тяжкие преступления, например, террористические. Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев

Он добавил, что другие дела сейчас находятся в стадии расследования.

Рассматриваются экономические вопросы. Есть еще ряд по налогам, по преступно нажитым средствам и ряд других дел. Асет Чиндалиев

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