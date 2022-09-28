Беспрецедентный розыгрыш для казахстанцев: как получить один из девяти Lexus

Спортивный сезон в самом разгаре, а это значит, что главный спонсор спортивных эмоций – компания 1XBET – запускает самую долгожданную акцию – АВТОБУМ 2.0!

Спортивный сезон в самом разгаре, а это значит, что главный спонсор спортивных эмоций – компания 1XBET – запускает самую долгожданную акцию – АВТОБУМ 2.0!

На кону 9 авто класса люкс: Lexus LX570, NX250, ES250 и 60 номиналов крутой техники, среди которых: iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и Sony PlayStation 5.

Чтобы стать одним из победителей, достаточно зарегистрироваться на сайте 1xbet.kz, на странице акции нажать на кнопку "Принять участие" и сделать ставки от 2000 тенге с минимальным коэффициентом 1.5.

Чем больше билетов, тем выше шансы на победу. Так, за ставку в 2000 тенге участник получает один билет, а, к примеру, за ставку размером от 400 тысяч тенге – 1000 билетов. При этом количество билетов удваивается за ставки типа "экспресс", состоящие из 5 и более событий, с коэффициентом в каждом событии не менее 1.5 и за ставки на групповой этап Чемпионата мира по футболу 2022. Также, если в матче участвует казахстанская команда, количество билетов увеличивается в два раза, а если в матче еще и выступает команда из региона участника акции, то количество умножается в три раза.

Для того, чтобы сделать акцию глобальной для всей страны, главные призы распределены по всем регионам. Это позволит претендовать на победу жителям всего Казахстана, каждый из которых получит равные шансы на победу.

Автобум 2.0 – это самая масштабная акция в истории казахстанского беттинга, которая охватывает все регионы нашей страны. Мы специально организовали розыгрыш так, чтобы у каждого участника, несмотря на то, откуда он, были равные шансы на выигрыш главных призов. Желаем каждому удачи и победы! – комментируют представители компании.

Напомним, что в марте прошлого года компания 1XBET впервые запустила беспрецедентную акцию и разыграла 8 автомобилей – 6 Toyota Camry и 2 Toyota Land Cruiser Prado. Победители были объявлены в конце мая.

В этот раз счастливчики будут определены также рандомно. Место и дата розыгрыша будут объявлены ближе к концу акции. Следите за новостями на странице акции и в социальных сетях компании 1XBET! К новым победам – на новом авто!

Болейте за лучших вместе с главным спонсором спортивных эмоций – компанией 1XBET!

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