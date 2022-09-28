Руководителя отдела строительства Уральска приговорили к 11 годам колонии за взятку

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО 28 сентября 2022 года огласили приговор в отношении руководителя отдела строительства акимата города Уральска Армана Уксукбаева и его подельника – Александра Нагметова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Главу отдела строительства акимата города Уральска Армана Уксукбаева приговорили к 11 годам лишения свободы, его подельника – Александра Нагметова суд приговорил к 8 годам лишения свободы. Оба подсудимых будут отбывать наказание в колонии максимальной безопасности.

На оглашении приговора зал Специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО был полон родными и близкими подсудимых.

Фото: Zakon.kz/Талгат Умаров

Ускукбаева Армана Сериковича признать виновным в совершении преступления предусмотренной части 3 статьи 24, части 4 статьи 366 УК РК (Покушение по получение взятки в особо крупном размере) и по данной статье назначить ему наказания в виде лишения свободы на срок 11 лет, с пожизненным лишением права занимать государственные должности. Нагметова Александра Ивановича признать виновным предусмотренной части 3 статьи 24, части 5 статьи 28, части 4 статьи 366 УК РК и по данной статье назначить ему наказание в виде 8 лет с пожизненным правом занимать государственные должности и должности в финансовых организациях квазигосударственного сектора, – зачитал приговор судья Асланбек Дюсенгалиев.

После оглашения приговора Арман Уксукбаев сказал, что он не согласен с вынесенным вердиктом.

"Ваша честь, я не согласен. Дело в том, что меня осудили за то, что я не совершал", – сказал Арман Уксукбаев.

По словам судьи Асланбека Дюсенгалиева, со дня получения копии приговора у осужденных есть право обжаловать вынесенное им решение.

Также суд отказал в удовлетворении иска потерпевшему бизнесмену Нургалиеву, который заявил иск о возмещении материального вреда на сумму 130 миллионов тенге, которые он якобы передал Арману Уксукбаеву через Александра Нагметова в качестве взятки.

Суд отказал в удовлетворении вашего искового заявления, если бы вы обратились в антикоррупционную службу до передачи суммы взятки, то эта сумма взятки была бы возвращена, – объяснил судья Дюсенгалиев потерпевшему Нургалиеву.

По словам родных осужденных они будут обжаловать приговор.

Армана Уксукбаева и Александра Нагметова задержали 11 октября 2021 года. Затем им было предъявлено обвинение по статье 366 части 4 УК РК: "Получение взятки в особо крупном размере".

По версии обвинения, Александр Нагметов от имени Армана Уксукбаева требовал с предпринимателя – директора компании ТОО "ШалкарПромХолдинг" Алибека Нургалиева – 134 млн тенге и новый трактор стоимостью 40 млн тенге в качестве взятки. Деньги в размере 130 млн тенге, как утверждает сторона обвинения, предприниматель дал за победу в конкурсе госзакупок для выполнения работ по объекту строительства двух 9-этажных домов в Уральске.

В суде было установлено, что Нургалиев действительно переводил деньги, выделенные на стройку, со счета своей компании на счета своих родственников. Также на суде на тот момент обвиняемый Арман Уксукбаев рассказывал, что сотрудники антикоррупционного ведомства следили за ним 11 дней и записывали все разговоры, но доказательств того, что он требовал взятку или говорил о ней, у них нет.