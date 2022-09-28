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Диетолог дала рекомендации по питанию для офисных сотрудников

офис Фото: pixabay
В течение рабочего дня нужно обратить внимание на продукты, которые можно съесть холодными. Специалисты по питанию не рекомендуют восполнять потерю энергии конфетами, печеньем или сушками, сообщает Zakon.kz.

Свои рекомендации дала врач-диетолог Елена Соломатина, пишет RT.

Если нет возможности разогреть еду, то приготовьте с собой сэндвичи, которые можно съесть холодными. Используйте цельнозерновой хлеб, мясо или омлет, обязательно добавьте что-то из зелени, – сказала Елена Соломатина.

Эксперт посоветовала взять с собой на работу термос с бульоном или супом-пюре. Если такой возможности нет, то можно купить творог, сухофрукты, йогурт и так далее. Во время ланча перекусить можно ягодами.

Для поднятия тонуса врач рекомендует употреблять кофе или крепкий чай. Однако с ними нужно быть осторожнее. Не стоит пить более четырех чашек напитка в течение дня, а также после 15:00.

25 cентября диетолог перечислила опасности фруктозы и призвала не заменять ею сахар.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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