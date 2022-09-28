В Конаеве прошел гала-концерт ансамбля Нацгвардии

Роты Почетного караула Национальной гвардии подарили жителям города Конаева праздничную атмосферу. В рамках республиканского тура "Қазақстан Республикасына қызмет етемін!" под эгидой Министерства внутренних дел и Национальной гвардии в парке нового областного центра прошел концерт.

В мероприятии принимал участие аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Фото: пресс-служба акимата города Конаева

Жители и гости города наслаждались исполнением живого оркестра. Звучали не только фронтовые и военные песни, но и песни народов, современная и эстрадная музыка. Присутствующие увидели танцы народов мира и дефиле с оружием роты Почетного караула.

Фото: пресс-служба акимата города Конаева

10 лет живу в Конаеве, как наш город стал областным центром, начали проходить различные мероприятия. Сегодня особенно моим сыновьям понравилось дефиле с оружием. Спасибо организаторам за такой концерт, – говорит Молдир Ильясова.

Фото: пресс-служба акимата города Конаева

В ходе мероприятия заместитель главнокомандующего Национальной гвардии по воспитательной и социально-правовой работе полковник Кайрат Умбетов от имени министра внутренних дел вручил благодарственные письма акиму Алматинской области Марату Султангазиеву и акимам городов и наградил их юбилейными нагрудными знаками "30 лет войскам правопорядка".