Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Конаеве прошел гала-концерт ансамбля Нацгвардии

концерт армия Фото: пресс-служба акимата города Конаев
Роты Почетного караула Национальной гвардии подарили жителям города Конаева праздничную атмосферу. В рамках республиканского тура "Қазақстан Республикасына қызмет етемін!" под эгидой Министерства внутренних дел и Национальной гвардии в парке нового областного центра прошел концерт.

В мероприятии принимал участие аким Алматинской области Марат Султангазиев.

армия концерт

Фото: пресс-служба акимата города Конаева

Жители и гости города наслаждались исполнением живого оркестра. Звучали не только фронтовые и военные песни, но и песни народов, современная и эстрадная музыка. Присутствующие увидели танцы народов мира и дефиле с оружием роты Почетного караула.

концерт армия

Фото: пресс-служба акимата города Конаева

10 лет живу в Конаеве, как наш город стал областным центром, начали проходить различные мероприятия. Сегодня особенно моим сыновьям понравилось дефиле с оружием. Спасибо организаторам за такой концерт, – говорит Молдир Ильясова.

Нацгвардия концерт

Фото: пресс-служба акимата города Конаева

В ходе мероприятия заместитель главнокомандующего Национальной гвардии по воспитательной и социально-правовой работе полковник Кайрат Умбетов от имени министра внутренних дел вручил благодарственные письма акиму Алматинской области Марату Султангазиеву и акимам городов и наградил их юбилейными нагрудными знаками "30 лет войскам правопорядка".

концерт

Фото: пресс-служба акимата города Конаева

Читайте также

Алматинцы сняли на видео солдат и технику в вагонах

В Костанайской области проходит межведомственное учение "Бекет-2022"

Курсанты Военно-технической школы Алматы приняли присягу

Анастасия Московчук
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
новые праздничные даты появятся в Казахстане
Новые праздничные даты появятся в Казахстане
выходные дни перенесут в октябре
В октябре перенесут дни отдыха в связи с Днем Республики
астрология трудности 2023 год
Представителей трех знаков зодиака ждут тяжелые испытания в 2023 году
Сказал спасибо Казахстану
Димаш сказал Казахстану спасибо
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления