В Конаеве прошел гала-концерт ансамбля Нацгвардии
В мероприятии принимал участие аким Алматинской области Марат Султангазиев.
Фото: пресс-служба акимата города Конаева
Жители и гости города наслаждались исполнением живого оркестра. Звучали не только фронтовые и военные песни, но и песни народов, современная и эстрадная музыка. Присутствующие увидели танцы народов мира и дефиле с оружием роты Почетного караула.
Фото: пресс-служба акимата города Конаева
10 лет живу в Конаеве, как наш город стал областным центром, начали проходить различные мероприятия. Сегодня особенно моим сыновьям понравилось дефиле с оружием. Спасибо организаторам за такой концерт, – говорит Молдир Ильясова.
Фото: пресс-служба акимата города Конаева
В ходе мероприятия заместитель главнокомандующего Национальной гвардии по воспитательной и социально-правовой работе полковник Кайрат Умбетов от имени министра внутренних дел вручил благодарственные письма акиму Алматинской области Марату Султангазиеву и акимам городов и наградил их юбилейными нагрудными знаками "30 лет войскам правопорядка".
Фото: пресс-служба акимата города Конаева