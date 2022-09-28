Доллар еще подорожал на торгах 28 сентября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 479,39 тенге, поднявшись еще на 0,48 тенге, сообщает Zakon.kz

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 8,18 тенге (-0,04).

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 66,31 тенге (-0,51).

Средневзвешенный курс евро составил 456,95 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478-482 тенге, евро – 456-463 тенге, рос. рубль – 7,3-7,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 28 сентября.

Так, стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на декабрь на Лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,43%, до 84,87 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть сорта WTI на ноябрь подорожали на 2,33%, до 78,50 доллара за баррель.