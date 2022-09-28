Министерство науки и высшего образования РК совместно с Huawei будут взращивать ИКТ-таланты

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан и компания Huawei Technologies Kazakhstan в рамках проходящего в Астане Международного форума Digital Bridge 2022 подписали Меморандум о взаимопонимании.

Документ направлен на создание условий для многостороннего научно-исследовательского и академического партнерства, внедрения цифровых инноваций в образовании для преодоления цифрового разрыва и создания казахстанской экосистемы талантов в области ИКТ, которая будет способствовать развитию цифровой грамотности и навыков общества.

Сегодня мы подписали важный меморандум сотрудничества с мировой компанией Huawei, который готовили на протяжении трех месяцев. Мы ищем гибкие решения для развития высшего образования в условиях быстрых изменений и преобразований. На сегодняшний день наиболее легким и эффективным решением является цифровизация. То, что мы делаем сегодня, – это важный шаг в реформе системы высшего образования и подготовки квалифицированных кадров для нашей экономики. Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования РК

Согласно меморандуму, стороны будут обмениваться научной и практической информацией и навыками, вести совместную деятельность в области образования и создавать условия для подготовки высококвалифицированных молодых кадров Казахстана.

Для нас это большая ответственность и знак высокого доверия со стороны Министерства науки и высшего образования РК. Компания Huawei Technologies Kazakhstan более 20 лет ведет свою деятельность в Казахстане, за это время мы уже открыли 14 ИКТ-Академий в стране. Наша задача – предоставить студентам возможность не только получить международную сертификацию Huawei, но и приобрести практические навыки, дающие им дополнительные возможности и преимущества при дальнейшем трудоустройстве в ведущих компаниях. Генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Чжао Сюй

В соответствии с меморандумом студенты смогут проходить обучение и сертификацию в области ИКТ, участвовать в специально организованных образовательных конкурсах и получать помощь в трудоустройстве. Преподаватели также будут вовлечены в образовательный процесс и получат возможность участия в программах повышения квалификации, организованных Huawei.

Данный меморандум открывает возможности сотрудничества в таких направлениях, как:

развитие и масштабирование Академий ИКТ в ведущих организациях высшего и послевузовского образования Казахстана, в рамках которых более 5000 студентов в Казахстане получат актуальные знания в области инфокоммуникационных технологий;

организация программ обучения инструкторов Huawei Certified Academy для повышения уровня знаний специалистов в сфере ИКТ;

предоставление компанией Huawei квот на онлайн-тестирование для студентов, окончивших соответствующие курсы, и выдача международно признанных сертификатов Huawei;

помощь в трудоустройстве посредством ежегодных ярмарок вакансий для сертифицированных студентов в целях развития экосистемы талантов в области ИКТ;

цифровизация образования, изучение мирового опыта и содействие в опережающей теоретико-практической подготовке молодых кадров.

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