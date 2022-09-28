Токаев: Уровень охвата интернетом территории Казахстана достаточно высокий

Президент подчеркнул, что в условиях современного информационного общества и цифровой экономики беспрепятственный обмен знаниями важен как никогда прежде. Касым-Жомарт Токаев убежден, что новые идеи и прорывные проекты способны возникнуть только в свободном и гармоничном социуме.

В этой связи он потребовал от Министерства цифрового развития "объективные цифры, которые реально отражают ситуацию" по охвату интернетом в стране, сообщает bluescreen.kz.

Надо с этим разобраться. Нужны объективные цифры, которые реально отражают ситуацию. В целом я хотел бы сказать, что уровень охвата интернетом территории Казахстана достаточно высокий, – сказал Токаев во время пленарной сессии Международного форума Digital Bridge.

Он также отметил, что для нашей страны, в которой около 40 процентов населения проживает в сельской местности, актуальным вопросом является обеспечение всех граждан доступным и качественным интернетом, и поручил Министерству цифрового развития активизировать работу по покрытию самых отдаленных сел сетями низкоорбитальных спутниковых систем SpaceX и OneWeb.

Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев назвал создание благоприятных условий для IT-отрасли. По его мнению, в Казахстане созданы очень хорошие условия для развития IT-сектора. Это касается как регуляторной базы, так и специальных площадок с уникальными режимами и инструментами для развития IT-бизнеса.

В международном технопарке IT-стартапов Аstana Hub действует особый налоговый и визовый режим. Более 900 компаний уже стали его резидентами и успешно работают на казахстанском и международном рынках.

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